Offerta speciale di San Valentino: acquista un piano pCloud e ne ottieni un altro piano gratis

Per San Valentino, pCloud offre una grande opportunità verso gli utenti “innamorati”: acquistando un piano da 2 TB o 10 TB, riceveranno in omaggio lo stesso piano. Così potranno condividerlo con la persona amata.

Questa offerta speciale pensata proprio per il giorno degli innamorati non soltanto ti consente di risparmiare parecchio sul spazio cloud a vita, ma anche di dare la possibilità di usufruire per sempre di uno spazio cloud molto ampio a qualcuno che ami.

Vantaggi esclusivi con pCloud per San Valentino

Acquistando uno dei piani da 2 TB e 10 TB di pCloud, aderisci all’offerta 2×1 assicurandoti vantaggi davvero eccezionali.

Condividere lo spazio tramite app è davvero facile. L’interfaccia web è molto intuitiva, rendondo l’esperienza davvero unica. Inoltre, tutti i file audio e video salvati nel cloud possono essere riprodotti facilmente con il player integrato.

La flessibilità di pCloud è di essere compatibile con tutti i tuoi dispositivi, rendendo semplice e comoda la sincronizzazione immediata.

Se attualmente utilizzi altre app di archiviazione come DropBox, OneDrive, Google Drive e Google Photos, puoi effettuare tranquillamente il backup su pCloud.

Per quanto riguarda la sicurezza, il servizio usa il protocollo TLS/SSL, che garantisce totale protezione delle informazioni durante il trasferimento ai propri server. Parlando di pagamento, è una tantum, quindi non dovrai riabbonarti nuovamente ogni mese o anno.

In occasione di San Valentino, tutto questo puoi ottenerlo con una promozione davvero eccezionale. Non lasciartela sfuggire, perché è a tempo limitatissimo. Clicca sul bottone qui sotto e acquista il piano da 2 o 10 TB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.