Offerta speciale: Norton 360 Deluxe in saldo per la tua sicurezza online

Offerta speciale: Norton 360 Deluxe scontato del 66%. Questo pacchetto si conferma nuovamente come la scelta di eccellenza per gli utenti che cercano una protezione completa per i propri dispositivi.

Il prezzo promozionale è di soli 34,99€ per il primo anno, per un pacchetto ricco di funzionalità avanzate: antivirus, VPN, password manager e backup del PC nel cloud. Un’occasione da cogliere subito al volo!

Norton 360 Deluxe in offerta speciale: un’occasione da non perdere

Norton 360 Deluxe offre una difesa a tutto tondo contro le minacce digitali più diffuse. Il suo antivirus avanzato è progettato per contrastare sia quelle già note che quelle nuove, garantendo la sicurezza delle informazioni personali e finanziarie durante la navigazione online.

La VPN contenuta del pacchetto mantiene l’anonimato dell’utente, grazie alla crittografia avanzata che protegge dati sensibili come password e dettagli bancari, permettendoti anche di accedere ai tuoi contenuti multimediali preferiti senza limiti geografici.

Con il password manager integrato, puoi generare, memorizzare e gestire le tue credenziali online in tutta sicurezza. Niente più password dimenticate o vulnerabili. Invece, il servizio di backup nel cloud mette al sicuro tutti i tuoi documenti più importanti, proteggendoli da eventuali danni hardware, furti e ransomware.

Per quanto riguarda la tua privacy, Norton 360 Deluxe invia notifiche immediate in caso di accessi non autorizzati alla tua webcam, così potrai bloccare gli intrusi. Inoltre, il Parental Control integrato ti aiuta a gestire l’attività online dei tuoi figli.

Con una sola licenza, puoi proteggere fino a 5 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet. E se non sei completamente soddisfatto, puoi avvalerti della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni. Questa offerta speciale è da non perdere assolutamente! Inizia oggi stesso a proteggere i tuoi dispositivi e la tua vita digitale con Norton 360 Deluxe a un prezzo vantaggioso.