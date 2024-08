Offerta Trend Casa: 60 euro di sconto per chi sceglie Eni Plenitude

Passare a Eni Plenitude con il piano Trend Casa assicura prezzi allineati con le fluttuazioni del mercato. Adesso, grazie ai Flash Days, si possono ottenere 60 euro di sconto sulla bolletta della luce. Un’opportunità da non lasciarsi scappare!

Il piano Trend Casa offre la possibilità di pagare il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo. Il mese scorso, il corrispettivo per la luce è stato di 0,125 €/kWh, mentre per il gas 0,486 €/Smc.

60 euro di sconto con tendenza al risparmio con Trend Casa

L’andamento dei mercati energetici è imprevedibile e pieno di variabili. Tra gli attori in gioco e le condizioni di mercato che influenzano i prezzi, è difficile fare previsioni precise per i mesi futuri. Tuttavia, è sempre utile avere un’idea storica dei prezzi all’ingrosso per essere più consapevoli sulle dinamiche del mercato.

Per esempio, il correspettivo luce Index viene aggiornato mensilmente ed è equivalente alla media del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica). A giugno 2024, questo prezzo è stato di 0,125 €/kWh, mentre la media degli ultimi 12 mesi è stata di 0,106 €/kWh.

Per il gas, il riferimento è il correspettivo gas Index, che segue l’indice PSV. Questo indice riflette il prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale), calcolato come media dei prezzi Bid e Offer da ICIS Heren. Il prezzo per giugno 2024 è stato di 0,486 €/Smc, mentre la media degli ultimi 12 mesi è stata di 0,366 €/Smc.

L’occasione è golosa: con i Flash Days di Eni Plenitude, attivando l’offerta entro il 4 agosto 2024, si ottiene lo sconto di 60 euro sulla bolletta della luce. Una promozione che fa abbassare le bollette e risparmiare chi decide di aderire.