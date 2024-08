Offerta VPN senza limiti: PrivadoVPN a 1,50€/mese

PrivadoVPN è una delle nuove leve nel mondo delle VPN. I suoi vantaggi? Innumerevoli. Per cominciare, questa offerta VPN senza limiti significa dire addio ai limiti di dati e device: il provider ti permette di collegare un numero illimitato di dispositivi.

Poi, grazie all’attuale promo, puoi averla a soli 1,49 euro al mese per un periodo di 24 mesi, con l’aggiunta di ben 3 mesi extra GRATIS. Hai anche la possibilità di chiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto. Insomma, niente da perdere e tanto da guadagnare.

Scopri l’offerta VPN senza limiti di PrivadoVPN

Parliamo del piano biennale di PrivadoVPN. È un servizio di navigazione sicuro, veloce e illimitato: streaming video, musica, navigazione web, tutto a velocità supersoniche. I suoi server, sparsi in 49 Paesi, sono ottimizzati per garantire performance eccellenti, senza rallentamenti né buffering.

Inoltre, grazie alla politica no-log, i tuoi dati sono al sicuro. PrivadoVPN, infatti, non traccia, condivide o vende le tue informazioni personali a nessuno.

Mentre guardi i tuoi contenuti streaming in santa pace, PrivadoVPN si prende cura anche della sicurezza del tuo dispositivo. Blocca la pubblicità online e tiene lontani i malware. Se hai bambini curiosi in famiglia, con il servizio di parental control, Control Tower, puoi gestire l’accesso ai social media e bloccare siti web poco raccomandabili.

Torniamo ai numeri: il tutto viene proposto al prezzo scontato di 1,49 euro al mese, con 3 mesi in più gratuiti che non si rifiutano mai. Per aderire a questa promozione, devi andare alla pagina ufficiale di PrivadoVPN cliccando sul box qui sotto.

Perché accontentarsi di poco quando si può avere di più? Con l’offerta VPN senza limiti, PrivadoVPN ti offre tante possibilità a prezzo bassissimo. Inizia subito a navigare libero, senza preoccupazioni e con la certezza che i tuoi dati sono al sicuro.