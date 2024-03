Offerte Amazon del giorno, i 5 migliori prodotti SUPER scontati

Grandi proposte e grandi prodotti. La giornata di Amazon inizia alla grande con dei dispositivi in vendita a prezzi super scontati tra le sue categorie principali, in alcuni casi solo per oggi. Una friggitrice, una telecamera e anche qualcos’altro che potrebbe stuzzicare la voglia di acquisti compulsivi tipica degli utenti devoti al sito e-commerce più famoso al mondo.

La lista realizzata vede alcuni dei migliori prodotti in sconto, tutti con due anni di garanzia e con spedizione rapida gratuita.

Queste sono le migliori proposte Amazon: ecco la lista delle offerte top

Friggitrice ad aria Moulinex da 5 litri: prezzo in sconto del 20% per un totale di 79,99 €. Chi vuole rapidità ed efficienza in cucina non deve fare altro che acquistare questo prodotto. Con un display e ben 10 programmi di di cottura, sarà semplicissimo cucinare per 6 persone, soprattutto grazie alla grande capienza.

Auricolari Oppo Enco Buds2 Wireless: sconto del 43% e prezzo finale di soli 19,99 €. Il punto di forza assoluto è il comfort che queste piccole cuffiette garantiscono. Tra le altre offerte su Amazon, è questa quella giusta per avere una potenza audio senza precedenti e anche un’ottima autonomia che si spinge fino a 28 ore complessive.

Xbox Series S da 1 TB, colore nero: prezzo in sconto del 6% per un totale di 329 €. Gli amati del gaming devono assolutamente acquistare questa spettacolare console di Microsoft per avere prestazioni senza precedenti. L’Xbox Series S è in grado di concedere il massimo con il suo SSD velocissimo da 1 TB e con prestazioni da favola. Il comfort offerto dal controller è di gran lunga il migliore in circolazione.

TEMOLA mini compressore ad aria portatile: sconto del 40% e prezzo di 29,99 €. Utile in ogni occasione, sia per gonfiare pneumatici di ogni genere che altri oggetti che necessitino di aria, questo compressore è dotato anche di un bellissimo display LED. Le modalità sono diverse e anche gli adattatori, così da non aver problemi nel gonfiare qualsiasi cosa. Il vero punto di forza è quello di fungere anche da power Bank.

TP-Link Tapo C325WB Telecamera Wi-Fi Esterno: sconto del 6% e prezzo di 84,99 €. Impermeabile e dunque perfetta per gli ambienti esterni, la telecamera è la migliore tra quelle offerte oggi su Amazon. Con una risoluzione in 2K QHD e con dei LED disponibili, illumina la scena anche di notte a colori. Rileva il movimento ed invia notifiche istantanee.