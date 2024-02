Sempre più utenti vogliono che sul proprio polso ci sia uno smartwatch, e per diversi motivi. Sono dispositivi utili per monitorare i parametri della salute, tenere traccia degli allenamenti, ma anche per non perdersi nemmeno una notifica e avere a portata di tap alcune applicazioni, come Meteo, Calcolatrice e così via.

Il mercato è pieno di orologi intelligenti, e non tutti – per fortuna – costa quanto Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Google Pixel e via dicendo. Si può spendere anche molto, ma molto meno. Meno di 40 euro, ad esempio.

Quelli elencati di seguito non saranno dei top di gamma, ma il loro dovere lo fanno bene. E poi, come anticipato, costano davvero pochissimo.

Gli smartwatch da acquistare su Amazon a meno di 40 euro

Csasan

Con il coupon ottieni uno sconto aggiuntivo del 20%.

Smartwatch PopGlory con cinturino aggiuntivo

Applica il coupon per uno sconto aggiuntivo di 10 euro.

Uaue T50

Hasakei T30

Applica il coupon per uno sconto aggiuntivo del 30%

Smartwatch Nerunsa

Ottieni uno sconto aggiuntivo di 7€ applicando manualmente il coupon.

Hoxe Y6

Ottieni uno sconto aggiuntivo di 5€ con il coupon.

Ueue Q23

Questo è attualmente lo smartwatch più venduto su Amazon. Ottieni un ulteriore sconto di 18€ spuntando manualmente la casella del coupon.

Tensky T005

Con il coupon ottieni uno sconto del 10% che andrà ad aggiungersi a quello del 57% già applicato.

MIGOUFIT

Con il coupon risparmi il 50%.

Gydom

Lo sconto in questo caso è doppio. Applica il coupon per ottenere uno sconto del 50% e poi inserisci il codice VOYHZB9E per risparmiare un ulteriore 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.