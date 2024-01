Offerte Sky: guarda MasterChef Italia e ottieni un buono Amazon in regalo

La 13° edizione di MasterChef Italia è in corso, e Sky ha lanciato un’offerta speciale che renderà l’esperienza di guardare questo amatissimo cooking show ancora più conveniente. Fino al 14 gennaio, coloro che attiveranno un abbonamento a Sky riceveranno un eccezionale regalo: buono Amazon da 50 euro in regalo.

Questo bonus vantaggioso è disponibile su tutte le offerte Sky, con pacchetti che partono da soli 14,90 euro al mese.

Guarda su Sky la nuova stagione di MasterChef Italia

Per godersi MasterChef Italia, è necessario optare per il pacchetto base di Sky TV. Le offerte includono anche servizi come Netflix, Sky Cinema (con Paramount Plus), Sky Calcio e Sky Sport, con un ventaglio completo di opzioni per gli spettatori.

Le offerte che includono il Buono Amazon da 50 euro offrono diverse opzioni, tra cui:

Sky TV + Sky Calcio a 14,90 euro al mese.

a 14,90 euro al mese. Sky TV e Netflix a 19,90 euro al mese.

a 19,90 euro al mese. Sky TV, Netflix e Sky Cinema con Paramount Plus a 29,90 euro al mese.

Su tutte queste offerte, è possibile aggiungere pacchetti extra come Sky Sport e usufruire di Sky Go per guardare i contenuti dell’abbonamento anche su smartphone, tablet e computer.

Il canone dell’abbonamento sarà scontato per 18 mesi, senza alcun vincolo al termine del periodo promozionale. Per attivare questa offerta esclusiva, basta fare clic sul box dedicato sul sito ufficiale di Sky.

È fondamentale farlo entro il 14 gennaio per lasciarsi sfuggire questa promozione, che include uno sconto sul canone e il buono Amazon da 50 euro. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di MasterChef Italia e chi cerca intrattenimento di qualità.