Se vuoi lavorare in pieno comfort non devi assolutamente farti sfuggire questa super combo. Abbiamo selezionato per te una super offerta: oggi su Amazon puoi acquistare il kit tastiera e mouse wireless firmato Logitech ad un prezzo mini, risparmi 30 euro e lo paghi solamente 49,99 euro!

Kit tastiera e mouse wireless Logitech: una combo assolutamente perfetta!

Grazie al design sottile, ai diversi colori e alla tecnologia più intelligente, questo mouse della collezione Pebble 2 soddisfa al meglio le tue esigenze ed esprime la tua personalità. Il kit di mouse e tastiera ultrasottile e portatile, realizzato con plastica riciclata, è leggero e compatto e ti segue ovunque tu vada.

Lavora facilmente su 3 dispositivi. usa il Bluetooth per connettere fino a 3 dispositivi wireless che utilizzano diversi sistemi operativi e passa dall’uno all’altro semplicemente facendo clic sul pulsante Easy-Switch; ricevitore USB Logi Bolt incluso. Risparmia tempo e personalizza il tuo flusso di lavoro. Accedi istantaneamente a ricerca, acquisizione schermate e tanto altro con i tasti Fn; personalizza i 10 tasti Fn e il pulsante centrale del mouse con l’app Logi Options+.

Lavora al meglio e con discrezione. Lavora senza fare rumore grazie alla tastiera con digitazione discreta, simile a quella su laptop, e al mouse con tecnologia Silent Touch. Lavora per ore in tutta tranquillità, goditi diverse ore di utilizzo senza preoccupazioni grazie alla tastiera Bluetooth con durata dalla batteria di 3 anni e al mouse con durata della batteria di 2 anni. Le batterie sono incluse.

Il kit mouse e tastiera Logitech possiede un design che ti fa sentire bene, difatti le parti in plastica includono plastica riciclata post-consumo certificata. Inoltre l’imballaggio proviene da fonti sostenibili.

Prendilo ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.