Durante l’ultimo evento Apple, Tim Cook ha annunciato una riduzione del prezzo dell’iPad di 10ª generazione (ora a 439 euro, di listino). Ma si può fare di meglio? Certo che sì, ad esempio su Amazon il tablet con design full screen e compatibile con Apple Pencil è disponibile a soli 379 euro, spedizione compresa.

L’iPad di 10ª generazione è il tablet da prendere: su Amazon costa meno di 380€

Rispetto al modello precedente, l’iPad di decima generazione rappresenta un aggiornamento davvero ricco di novità. Si parte dal look, dove il dispositivo abbandona le cornici spesse e il tasto Home fisico per adottare un design chiaramente ispirato a quello degli Air e Pro più recenti.

Il display è un Liquid Retina da 10,9 pollici con una risoluzione di 2360×1640 pixel e luminosità di picco di 500 nit, che assicura una buona visibilità anche in ambienti esterni. All’appello c’è anche la tecnologia True Tone che regola automaticamente il bilanciamento del bianco per un’esperienza visiva confortevole in qualsiasi condizione di luce.

Sotto la scocca colorata del dispositivo made-in-Cupertino batte un cuore potente, il chip A14 Bionic. È un processore garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione, dalla semplice navigazione web al multitasking.

Relativamente a foto e video, l’iPad del 2022 ottiene una fotocamera frontale da 12 megapixel posizionata sul “lato lungo”, così da garantire un’esperienza d’uso più comoda durante le videochiamate (c’è anche la funzione Inquadratura automatica). Sul retro trova invece spazio una grandangolare da 12 megapixel con zoom digitale 5x, Smart HDR 3 e stabilizzazione automatica. Per i video, è possibile registrare in 4K ad un massimo di 60 fps.

Infine, il tablet supporta la connettività Wi-Fi 6 (802.11zx) e il Bluetooth 5.2, è dotato di una porta USB-C (che manda in pensione il Lightning) e può essere utilizzato con Apple Pencil di 1ª generazione e Magic Keyboard Folio.