Olimpiadi 2024: le gare di oggi (30 luglio) in streaming dall'Italia e dall'estero

Ricca di giornata di gare oggi alle Olimpiadi 2024 di Parigi. Fatta eccezione per il Triathlon, rinviato nuovamente per le condizioni della Senna, si assegneranno titoli importanti coprendo praticamente tutte le discipline presenti alla manifestazione. Per non perderti nemmeno un minuto del Giorno 4 di Parigi 2024 puoi abbonarti a DAZN Standard, che include gli 8 canali tematici di Eurosport che permettono di seguire integralmente l’evento. E se ti trovi all’estero, non preoccuparti, perché ti basta attivare NordVPN per superare i limiti geografici.

Come guardare le Olimpiadi di Parigi in streaming dall’estero in italiano

NordVPN è utile per continuare a sfruttare il tuo abbonamento a DAZN, o ad altre piattaforme, anche quando ti trovi all’estero. Tramite questo servizio, infatti, puoi superare il blocco geografico imposto solitamente a queste applicazioni così da continuare a guardare i tuoi contenuti come se fossi ancora in Italia. Ecco come fare:

Attiva il tuo abbonamento NordVPN scegliendo un piano in offerta Scarica l’app di NordVPN sul dispositivo che intendi usare per la visione Apri NordVPN e, dopo aver effettuato l’accesso, apri la lista dei server Seleziona un server in Italia Adesso potrai aprire DAZN per guardare le Olimpiadi 2024 con il commento in italiano

Ti ricordiamo inoltre che NordVPN è molto utile per avere una connessione sicura, protetta e privata ovunque ti trovi, specie se utilizzi delle reti WiFi pubbliche quando sei in viaggio. Sei protetto da ogni imprevisto, la tua connessione non può essere intercettata da nessuno e puoi godere delle migliori velocità per lo streaming o per altre attività.