Olimpiadi di Parigi: oltre 1.000 ore di diretta con Sky

Venerdì 26 luglio è in programma la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Se stai ancora valutando quale sia la migliore piattaforma dove seguire gli imminenti Giochi Olimpici, ti segnaliamo la nuova offerta di Sky che include più di 1.000 di gare in diretta dalla capitale francese, il triplo rispetto alle 300 ore proposte dalla Rai.

Nello specifico, la promozione della pay-tv inglese prevede la visione dei pacchetti Sky Calcio e Sky TV a un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro. In un anno e mezzo il risparmio è di oltre 325 euro.

L’offerta di Sky per vedere le Olimpiadi di Parigi

Grazie alla nuova offerta di Sky, gli utenti hanno la possibilità di guardare le imminenti Olimpiadi al meglio. Ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, infatti se ne aggiungono altri otto, interamente dedicati alla visione dei Giochi.

Gli appassionati di sport potranno dunque contare su un totale di dieci canali olimpici, di cui uno in 4K, per una programmazione di gran lunga superiore rispetto a quella della Rai. Come accennato prima, Sky ed Eurosport proporranno oltre 1.000 di diretta, contro le 300 della televisione di Stato.

Dal calcio al tennis, dal basket al nuoto, dall’atletica leggera al nuoto: grazie a una copertura pressoché totale, sarà possibile seguire ogni gara, senza perdere nemmeno un minuto delle emozioni olimpiche.

L’offerta di Sky è valida solo online: puoi attivarla tramite questa pagina dedicata del sito ufficiale, beneficiando da subito della visione di tutte le discipline di Parigi 2024 con dieci canali Eurosport dedicati alla massima rassegna sportiva di quest’estate.