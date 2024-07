Olimpiadi: il programma del 25 luglio e atleti italiani in gara

Nella giornata di giovedì 25 luglio, a Parigi, scenderanno in gara i primi atleti italiani. Proprio in questi minuti si segnala l’esordio di Chiara Rebagliati nel ranking round della gara individuale del tiro con l’arco. Nella stessa disciplina faranno il loro debutto questo pomeriggio anche Paoli, Nespoli e Musolesi, nella gara individuale maschile.

La soluzione più completa per seguire le Olimpiadi in streaming è offerta da NOW. La piattaforma, grazie agli otto canali dedicati che si aggiungono a Eurosport 1 ed Eurosport 2, proporrà ai suoi abbonati oltre 1.000 ore di diretta, offrendo così una copertura pressoché completa dei Giochi, a differenza delle 300 ore di diretta della Rai. L’ultima offerta sul pass Sport è disponibile su questa pagina dedicata e prevede il pacchetto sportivo al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

Olimpiadi oggi: programma e orari delle gare del 25 luglio

9:00 – Pallamano: Slovenia-Danimarca (Gruppo A donne)

– Pallamano: Slovenia-Danimarca (Gruppo A donne) 9:30 – Tiro con l’arco: gara individuale donne (ranking round)

– Tiro con l’arco: gara individuale donne (ranking round) 11:00 – Pallamano: Paesi Bassi-Angola (Gruppo B donne)

– Pallamano: Paesi Bassi-Angola (Gruppo B donne) 14:00 – Pallamano: Spagna-Brasile (Gruppo B femminile)

– Pallamano: Spagna-Brasile (Gruppo B femminile) 14:00 – Rugby A 7: Samoa-Kenya (Gruppo B uomini)

– Rugby A 7: Samoa-Kenya (Gruppo B uomini) 14:15 – Tiro con l’arco: gara individuale uomini (ranking round)

– Tiro con l’arco: gara individuale uomini (ranking round) 14:30 – Rugby A 7: Argentina-Australia (Gruppo B uomini)

– Rugby A 7: Argentina-Australia (Gruppo B uomini) 15:00 – Rugby A 7: Stati Uniti-Uruguay (Gruppo C uomini)

– Rugby A 7: Stati Uniti-Uruguay (Gruppo C uomini) 15:30 – Rugby A 7: Fiji-Francia (Gruppo C uomini)

– Rugby A 7: Fiji-Francia (Gruppo C uomini) 16:00 – Pallamano: Germania-Corea del Sud (Gruppo A donne)

– Pallamano: Germania-Corea del Sud (Gruppo A donne) 16:00 – Rugby A 7: Sudafrica-Giappone (Gruppo A uomini)

– Rugby A 7: Sudafrica-Giappone (Gruppo A uomini) 16:30 – Rugby A 7: Nuova Zelanda-Irlanda (Gruppo A uomini)

– Rugby A 7: Nuova Zelanda-Irlanda (Gruppo A uomini) 17:00 – Calcio: Canada-Nuova Zelanda (Gruppo A donne)

– Calcio: Canada-Nuova Zelanda (Gruppo A donne) 17:00 – Calcio: Spagna-Giappone (Gruppo C donne)

– Calcio: Spagna-Giappone (Gruppo C donne) 19:00 – Calcio: Germania-Australia (Gruppo B donne)

– Calcio: Germania-Australia (Gruppo B donne) 19:00 – Calcio: Nigeria-Brasile (Gruppo C donne)

– Calcio: Nigeria-Brasile (Gruppo C donne) 19:00 – Pallamano: Ungheria-Francia (Gruppo B femminile)

– Pallamano: Ungheria-Francia (Gruppo B femminile) 20:00 – Rugby A 7: sfida tra la 9^ e la 12^ classificata (torneo uomini)

– Rugby A 7: sfida tra la 9^ e la 12^ classificata (torneo uomini) 20:30 – Rugby A 7: sfida tra la 10^ e la 11^ classificata (torneo uomini)

– Rugby A 7: sfida tra la 10^ e la 11^ classificata (torneo uomini) 21:00 – Calcio: Francia-Colombia (Gruppo B donne)

– Calcio: Francia-Colombia (Gruppo B donne) 21:00 – Calcio: Stati Uniti-Zambia (Gruppo B donne)

– Calcio: Stati Uniti-Zambia (Gruppo B donne) 21:00 – Pallamano: Norvegia-Svezia (Gruppo A donne)

– Pallamano: Norvegia-Svezia (Gruppo A donne) 21:00 – Rugby A 7: quarti di finale (torneo uomini)

Gli italiani in gara

Tiro con l’arco: Alessandro Paoli , Mauro Nespoli , Federico Musolesi (ranking round uomini)

, , (ranking round uomini) Tiro con l’arco: Chiara Rebagliati (ranking round donne)

NOW, grazie alla visione dei dieci canali di Eurosport dedicati, di cui uno in 4K, offre oltre 1.000 ore di gare in diretta, contro le 300 ore della Rai. Puoi aderire all’ultima offerta tramite questa pagina del sito ufficiale NOW.