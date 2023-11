OnePlus 10T sottocosto, su Amazon costa meno di 350 €

Una mossa astuta da parte degli utenti durante questa settimana molto particolare potrebbe essere quella di affidarsi a smartphone all’apparenza “superati”. I dispositivi del vecchio corso sono ancora piuttosto attuali, sia per prestazioni che per design. A dimostrarlo è il OnePlus 10T, smartphone interessantissimo alla luce delle sue caratteristiche tecniche ma soprattutto soprattutto del prezzo di vendita.

Oggi Amazon lo rende disponibile con uno sconto del 25%, che porta dunque il prezzo finale a soli 345 €. Ricordiamo che si tratta di un dispositivo dotato di ricarica super rapida, di una tripla fotocamera e di un ampio schermo in altissima definizione.

Chiunque dovesse acquistare il OnePlus 10T potrà affidarsi a due anni di garanzia e ad un periodo di reso disponibile fino al 31 gennaio 2024.

OnePlus 10T, lo sconto clamoroso e le specifiche tecniche

Passando alle caratteristiche tecniche di questo OnePlus 10T, c’è veramente poco da dire: si presenta alla grande anche dopo oltre un anno. Innanzitutto a bordo vediamo una memoria interna da 128 GB con una memoria RAM da 8 GB. Tutto arriva a supporto del processore, uno Snapdragon 8+ Gen 1, in grado di raggiungere ottime prestazioni e di consentire una grande efficienza energetica.

Sotto questo punto di vista influisce sicuramente la batteria, un’unità da 4800 mAh in grado di offrire una Rrcarica SuperVOOC a 150W. Tutto sostiene alla grande anche il comparto fotografico, dotato di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP.

Per quanto riguarda il display, c’è un pannello da 6,7″ di ampiezza il full HD+ con refresh rate a 120 Hz.

Il OnePlus 10T in versione Moonstone Black è oggi disponibile su Amazon in occasione del Black Friday. Il prezzo scende del 25% e consiste in soli 345 €.

