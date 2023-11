OnePlus 11 5G a prezzo incredibile, il regalo di Amazon

Di smartphone ce ne sono talmente tanti durante questa Black Friday Week di Amazon che scegliere quello migliore risulta semplicissimo. Esatto, non sarà per nulla difficile, visto che potrete cascare ad occhi chiusi su un dispositivo top di gamma dalle altissime prestazioni. Tra questi c’è di diritto anche l’ultimo flagship di OnePlus arrivato alla sua undicesima edizione.

Nella sua colorazione Eternal Green, questo OnePlus 11 5G permette di avere il meglio in termini di caratteristiche tecniche ed estetiche. A bordo ci sono infatti tutti i componenti hardware di maggior rilievo del momento, ma non finisce qui.

All’interno del prezzo di 512,99 € che arriva grazie al 25% di sconto, sono compresi due anni di garanzia. Inoltre il prodotto è in vendita in esclusiva su Amazon, per cui non lo troverete in nessun negozio.

Oggi il OnePlus 11 costa meno, le specifiche

Dotato di un design molto stretto ma allo stesso tempo generoso in termini di dimensioni, questo OnePlus 11 5G vanta innanzitutto un display da ben 6,7″. Questo pannello AMOLED garantisce una risoluzione in 2K con tecnologia Super Fluid per immagini fantastiche, complice anche il refresh rate a 120 Hz.

Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 2 mentre le memorie sono rispettivamente da 8 GB per la RAM e 128 GB per quella interna. Le fotocamere sul retro sono tre, rispettivamente da 50 + 48 + 32 MP. La batteria è da 5000 mAh con ricarica SuperVOOC da 100W.

In conclusione, è proprio questo il dispositivo perfetto da portare a casa se volete avere uno smartphone di altissimo livello e con pochi rivali. Il nuovo OnePlus 11 5G scende di prezzo e tocca i 512,99 €, complice anche il prossimo arrivo della nuova versione a dicembre.

Proprio per questo bisognerebbe approfittare portando a casa anche due anni di garanzia da parte di Amazon e dell’azienda produttrice.

