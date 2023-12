OnePlus 9 Pro 5G regalato su Amazon con il 22% di sconto

È ormai arrivata la nuova serie OnePlus 12, precisamente lo scorso 5 dicembre. Allo stesso tempo non sono assolutamente da sottovalutare i dispositivi delle scorse edizioni, come ad esempio il OnePlus 9 Pro 5G. Questo prodotto, oggi disponibile in sconto su Amazon, consente a tutti di avere a disposizione ottime specifiche tecniche e soprattutto un grande design, super attuale e ben rifinito.

Portare a casa questo vecchio top di gamma potrebbe essere un gran colpo, siccome gode di specifiche hardware ancora attuali e performanti. Il OnePlus 9 Pro 5G è dotato infatti di un ottimo processore e di un comparto fotografico già in collaborazione con Hasselblad, come avviene anche ai giorni attuali.

A contribuire a stimolare la voglia di acquisto ci pensa Amazon che propone il dispositivo con il 22% di sconto proprio oggi. Bastano infatti solo 359,90 € per portarlo a casa nella versione Stellar Black, peraltro con spedizione rapida entro venerdì e con due anni di garanzia.

OnePlus 9 Pro 5G, le specifiche super attuali del vecchio top di gamma

Implementato con uno splendido display da 6,7″ di tipo Smart AMOLED LTPO, questo OnePlus 9 Pro 5G riesce a mettere in mostra tutta la sua fluidità, conferita dai 120 Hz di refresh rate.

Il processore Snapdragon 888 5G fa il resto in termini di prestazioni, dandosi una mano con ben 12 GB di RAM e con 256 GB di ROM. Sul retro non può mancare la quad-camera con sensore principale da 50 MP.

Questi smartphone continuano a comparire su Amazon, ma sono come delle vere mosche bianche. La loro rarità è chiara a tutti ed è per questo che una volta spuntati fuori sul celebre sito e-commerce, vanno presi al volo. Oggi è il turno del OnePlus 9 Pro 5G, disponibile con il 22% di sconto per un totale di 350,90 €.

