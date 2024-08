Online, a zero spese e con buoni Amazon: ecco Conto Corrente Arancio Più

Un conto corrente a zero spese? Conto Corrente Arancio Più di ING, che include anche buoni Amazon da 100 euro. Prima di entrare nel merito, vediamo cosa rende questo conto così speciale.

Innanzitutto, non è un conto basilare. Offre la carta di debito, la carta di credito e la prepagata completamente gratuite. C’è anche il canone mensile a zero se accrediti lo stipendio o la pensione. Chi avrebbe mai pensato che avresti potuto prelevare gratis in tutta l’area euro e inviare bonifici gratuiti, anche istantanei?

100 euro di buoni Amazon e altri vantaggi

Perché accontentarsi di un conto ordinario quando puoi avere tutto questo? Se apri il conto e inserisci il codice promozionale ING204, per poi richiedere la carta di debito e fare transazioni per un minimo di 500 euro entro il 29 novembre, riceverai non uno, bensì due coupon omaggio da 50 euro ciascuno. Basta accedere al loro sito ufficiale, seguire la procedura per l’apertura del conto e completare le transazioni richieste. Oltre a questa grande opportunità, ecco cosa offre il conto:

Canone di 5 euro al mese, azzerabile con accredito dello stipendio o entrate mensili di almeno 1.000 euro .

con accredito dello stipendio o entrate mensili di . Carta di debito a canone zero, con prelievi gratuiti in tutta l’area euro.

Carta di credito con un plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare le spese, anch’essa a canone zero.

e possibilità di rateizzare le spese, anch’essa a canone zero. Bonifici gratuiti, anche istantanei.

In sostanza, questo conto offre tutto ciò che potresti desiderare, senza sorprese. ING ha davvero cercato di rendere il tutto meno complicato e più conveniente per i nuovi clienti. Con l’opportunità di ricevere 100 euro in buoni Amazon, diventa difficile ignorare quest’offerta. Quindi, non farlo, perché opportunità del genere capitano raramente.