Only Murders in the Building 4: la nuova stagione è su Disney+, cosa c'è da sapere

È ripartita Only Murders in The Building con la quarta stagione che promette di confermare il divertente mix tra giallo e commedia delle precedenti. A partire da ieri è disponibile infatti il primo episodio in cui ritroviamo Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short nei panni dei tre detective improvvisati.

Gli altri episodi verranno pubblicati ogni settimana il martedì per un totale di 10. Li troverai tutti, insieme alle stagioni passate, in streaming su Disney+.

Only Murders in the Bulding 4: di cosa parla la nuova stagione

La nuova stagione riparte dove si era conclusa la terza con la misteriosa morte di Sazz Pataki, la controfigura di Charles-Haden Savage (interpretato da Steve Martin).

Un evento che getta immediatamente un’ombra di dubbio: era Sazz il vero bersaglio dell’assassino o Charles stesso? Questa domanda innescherà una nuova serie di indagini all’interno dell’Arconia, l’ormai iconico condominio newyorkese che fa da sfondo alle avventure dei tre protagonisti, che dovranno anche affrontare la trasposizione cinematografica delle loro indagini.

In questi nuovi episodi, poi, il cast si arricchisce ulteriormente con Jane Lynch nei panni di Sazz Pataki, mentre Meryl Streep riprende il ruolo di Loretta. Tra le new entry, vedremo Da’Vine Joy Randolph, Eva Longoria e Zach Galifianakis unirsi al gruppo investigativo.

La serie TV è disponibile in streaming in esclusiva su Disney+: se non sei abbonato, puoi sfruttare il piano Standard o Premium annuale che ti regala 2 mesi gratis sulla tua iscrizione.