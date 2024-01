Oppo A58 con 50 MP di fotocamera e 5000 mAh in sconto su Amazon

Tra i principali marchi del mondo smartphone, Oppo è diventato una vera e propria garanzia. Dimostra sia con i suoi telefoni top di gamma che con quelli che fanno parte delle linee entry-level. Oggi ad esempio in sconto su Amazon c’è il famoso Oppo A58, un dispositivo equilibrato, poco costoso e provvisto di ogni qualità.

Insieme ad uno schermo molto ampio infatti ecco un comparto hardware poderoso, probabilmente il migliore tra i dispositivi in questa fascia di prezzo. Non manca la multimedialità, soprattutto grazie alla fotocamera. Oggi il prezzo di vendita che scende del 6%, si ferma a 149,99 €, con due anni di garanzia inclusi e spedizione entro domani a casa vostra.

Lo smartphone Oppo A58 costa meno del solito, le specifiche

Per soddisfare gli utenti oggi basta veramente poco, soprattutto se c’è un comparto fotografico di livello e un’ottima batteria. L’Oppo A58 garantisce 5000 mAh, per cui un’autonomia è in grado di arrivare fino a fine giornata.

Oltre a questo, c’è un display da 6,72″ in full HD+, coadiuvato da un ottimo hardware che in questa configurazione vede 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Non manca la doppia fotocamera da 50 + 2 MP, per scatti nitidi con colori molto vicini alla realtà.

Tra gli smartphone migliori in assoluto per quanto riguarda questa fascia di prezzo, l’Oppo A58 consente a tutti di fare un vero affare. Il telefono in questione mostra infatti specifiche di grandissimo spessore e soprattutto un prezzo molto più accessibile rispetto ad altri pari livello.

Essendo uno smartphone dalla grande autonomia, può essere l’obiettivo di molti degli utenti che ne cercavano uno. Oggi, grazie allo sconto di Amazon del 6%, c’è un’offerta a tempo che porta il prezzo a scendere a soli 149,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro domani.

