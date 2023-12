OPPO A78 5G con doppia fotocamera AI: prezzo ideale su Amazon

Grazie ad uno sconto del 24% sul prezzo di listino, lo smartphone Android OPPO A78 5G è acquistabile oggi a soli 189,99€, spedizione compresa. È un medio gamma di un certo interesse grazie al display LCD HD+ da 6,56″ e alla doppia fotocamera posteriore con i vantaggi dell’intelligenza artificiale.

L’OPPO A78 5G è uno smartphone Android di fascia media con un rapporto qualità-prezzo più che favorevole

L’OPPO A78 5G ha un design moderno, con il retro realizzato in plastica con una finitura opaca che non trattiene le impronte. Il display è un LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, che rende l’esperienza di visione fluida e piacevole. Dalla cornice superiore “cade una goccia”, necessaria per ospitare la fotocamera frontale da 8 megapixel.

Il processore è un MediaTek Dimensity 810, un octa-core con una frequenza di clock massima di 2,2 GHz. Il processore è accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo è Android 12 con la personalizzazione ColorOS 13 di OPPO.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro sono presenti un sensore principale da 50 MP con apertura f/1,8, e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2,4. Quella anteriore, come già detto, è invece da 8 megapixel.

La batteria è da 5000 mAh, una capacità abbastanza generosa che garantisce un’autonomia di almeno un giorno con una normale utilizzo. La ricarica è supportata dalla tecnologia SUPERVOOC da 33 W, che consente di ricaricare il dispositivo da 0 a 52% in soli 30 minuti.

Insomma, quello appena descritto è un smartphone Android completo e affidabile. Il dispositivo offre un design moderno e performance solide, ma non è di certo paragonabile a ben più blasonati e costosi top di gamma.

