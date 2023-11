OPPO Reno10, lo smartphone top che costa meno su Amazon (-27%)

Da apprezzare e la grande qualità degli smartphone che sono arrivati in sconto durante questa settimana su Amazon. Una delle aziende più propense a produrre terminali di livello ultimamente è sicuramente Oppo, che infatti sta generando numeri straordinari.

Come dimostra Amazon, in sconto oggi c’è uno dei dispositivi più interessanti in assoluto: l’Oppo Reno10. Lo smartphone riesce a garantire prestazioni eccezionali ed anche un impatto estetico di livello, grazie alla grande attenzione dell’azienda nel processo di assemblaggio. Nota di merito inoltre per la tripla fotocamera.

Il prezzo oggi scende del 24% su Amazon e consente a tutti di acquistare lo smartphone per soli 379,99 €. Ci sono due anni di garanzia e la possibilità di reso fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Le specifiche tecniche dell’OPPO Reno10

Fin dal primo momento, gli utenti avranno di certo notato il grande impatto dell’Oppo Reno10, uno smartphone molto bilanciato e ben fatto. Il telefono è oggi in sconto su Amazon e mostra caratteristiche stupefacenti, come lo schermo da 6,7″. Il pannello è un AMOLED con risoluzione in full HD+ con protezione visiva che offre colori eccezionali.

A seguire, ecco l’hardware con un processore octa-core, con 8 GB di memoria RAM e con 256 GB di memoria interna. Passando all’efficienza energetica, la batteria da 5000 mAh fa egregiamente il suo lavoro facendo durare lo smartphone per l’intera giornata.

Uno dei punti di forza assoluti è poi il comparto fotografico: sul retro ecco tre sensori da 64, 32 e 8 MP. Tutto è implementato con l’intelligenza artificiale e consente scatti mozzafiato, soprattutto di giorno. La fotocamera dedicata ai selfie infine garantisce ben 32 MP di risoluzione.

L’Oppo Reno10 oggi in sconto, arriva con un supporto auto in regalo e nella colorazione Ice Blue, probabilmente la più bella sul mercato. Il prezzo, grazie al 24% di sconto, scende a soli 379,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.