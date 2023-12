Oral-B Pro 3, 2 spazzolini elettrici al prezzo di uno su Amazon

Oggi su Amazon è il momento di fare un vero e proprio affare. A quanto pare è disponibile un’offerta clamorosa: ecco due spazzolini Oral-B Pro 3 in sconto, che gli utenti potranno pagare quasi come se ne comprassero uno solo.

Grazie allo sconto del 21%, sarà possibile fare l’acquisto per 69,99 € sfruttando due anni di garanzia e la spedizione veloce entro il 21 dicembre.

Lo spazzolino di Oral-B migliore, ecco le sue specifiche

In grado di rimuovere fino al 100% di placca più di ogni altro spazzolino manuale, questo Oral-B Pro 3 è probabilmente uno dei migliori migliori. Il merito è da attribuire alle tecnologie dell’azienda che sono in grado di favorire un’igiene più profonda anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Oltre a salvaguardare i denti, anche le gengive ne possono beneficiare: lo spazzolino infatti è in grado di riconoscere quando viene fatta una pressione eccessiva su di esse, bloccando la rotazione. Il tutto viene accentuato dalla modalità di pulizia “Denti sensibili”, che accentua a sua volta il controllo della pressione. Quando spazzolerete troppo forte, si illuminerà il sensore in alto.

Ovviamente possono essere utilizzate tutte le testine Oral-B compatibili, anche se diverse da quella che viene fuori dalla scatola. In realtà in scatola ce ne sono ben tre, con due spazzolini insieme che pagherete quasi come se ce ne fosse solo uno.

Dopo aver letto tutte le caratteristiche, che trovate più precisamente sulla pagina ufficiale di Amazon, non ci saranno dubbi: procederete all’acquisto. Questi due spazzolini elettrici insieme possono fornire un’ottima soluzione a chi vive nella stessa casa, essendo uno il caricabatterie.

Il prezzo di vendita scende del 21% e si ferma a 69,99 €, compresi due anni di garanzia e la spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.