Oral-B Smart 4 4500, lo spazzolino scontatissimo l'ultimo giorno di Black Friday

Tra i prodotti che sono andati più a ruba durante questi giorni del Black Friday 2023 su Amazon, ci sono senza ombra di dubbio gli spazzolini. Quelli di Oral-B, che sono dichiaratamente i migliori in assoluto, hanno mostrato ancora una volta il loro gran successo, soprattutto grazie alle vendite riservate allo Smart 4 4500.

Il modo perfetto per tenere a posto la propria igiene orale è sicuramente quello di portare a casa questo dispositivo, che costa poco ed offre tanto. All’interno della scatola infatti ecco due testine oltre allo spazzolino, con anche una custodia da viaggio e un dentifricio in regalo. Questo prodotto di Oral-B è ancora in sconto durante queste ultime ore di promozioni.

Il suo prezzo, che scende del 44% rispetto ai soliti 79,98 €, arriva a soli 44,99 €. La garanzia è di due anni e la spedizione è rapida.

Oral-B Smart 4 4500 su Amazon, le specifiche

Innanzitutto il design sembra restare sempre uguale, ma lo stile è leggermente cambiato con un doppio colore.

L’Oral-B Smart 4 è oggi in sconto e presenta le sue solite peculiarità, tra cui il sensore di pressione che protegge le gengive e la testina rotonda in grado di avvolgere completamente il dente liberandolo della placca fino al 100% in più rispetto al solito.

Dopo aver visto le caratteristiche tecniche di uno spazzolino molto acquistato in Italia e non solo, bisogna procedere alle conclusioni. Tutti potrebbero acquistare un prodotto del genere, sia perché oggi è più accessibile dal punto di vista del prezzo, sia perché è adatto veramente a chiunque.

L’Oral-B Smart 4 4500 costa oggi su Amazon solo 44,99 € grazie allo sconto del 44%. Ovviamente, a partire dalla mezzanotte, il prezzo risalirà, per cui vi consigliamo di fare quanto prima possibile. Ci sono due anni di garanzia come sempre e la spedizione rapida entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.