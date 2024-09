Apple Arcade continua a rivoluzionare il mondo del gaming con una vasta gamma di giochi esclusivi e di alta qualità, accessibili con un unico abbonamento mensile. L’offerta di Apple Arcade è ideale per chi cerca un’esperienza di gioco priva di pubblicità, con un’ampia selezione di titoli per tutti i gusti e per ogni fascia d’età. Con l’acquisto di un iPhone, iPad, Mac o Apple TV, puoi ottenere tre mesi di accesso gratuito a oltre 200 giochi senza acquisti in-app e con nuove uscite costanti.

Questa promozione è valida per i nuovi abbonati o per coloro che hanno un abbonamento scaduto e offre un’opportunità imperdibile per esplorare la ricca libreria di giochi di Apple Arcade.