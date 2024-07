Ottieni 6 mesi gratis di Apple Music con uno di questi dispositivi

Se stai pensando di cambiare il tuo servizio di streaming musicale o iscriverti a uno nuovo, oppure hai da poco acquistato un dispositivo Apple e sei curioso di sapere se ci sono delle promozioni dedicate, ti segnaliamo l’offerta che ti permette di riscattare 6 mesi gratis di Apple Music, l’app con più di 100 milioni di brani, senza pubblicità e disponibili all’ascolto offline. I dispositivi compatibili alla promozione sono iPhone, AirPods, HomePods e Beats.

Se non hai comprato uno di questi prodotti di recente, puoi lo stesso usufruire di un mese gratis se è la prima volta che ti iscrivi al servizio o sottoscrivi l’abbonamento ad Apple One per un mese. Il riscatto dell’offerta è disponibile su questa pagina.

Come ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Per guadagnare 6 mesi gratis di Apple Music occorre acquistare uno dei seguenti dispositivi:

AirPods di seconda o terza generazione, AirPods Pro o AirPods Max

di seconda o terza generazione, AirPods Pro o AirPods Max Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro, Beats Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats, Beats Studio Buds

Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro, Beats Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats, Beats Studio Buds HomePod o HomePod mini

o HomePod mini iPhone (qualsiasi modello in commercio)

Dalla prima configurazione del dispositivo, si hanno 90 giorni di tempo per attivare l’offerta. A questo proposito, il riscatto avviene effettuando per prima cosa l’accesso al proprio ID Apple, bisogna poi aprire l’app Apple Music e toccare “Ottieni 6 mesi gratis” quando compare il banner della promozione. Qualora non compaia, lo puoi recuperare nella sezione Home. In caso contrario, assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Una volta acquistato il nuovo dispositivo Apple, quindi, collegati a questa pagina di Apple Music per riscattare la tua offerta.