Ottieni Apple Music gratis per 6 mesi con uno di questi dispositivi

Se stai valutando l’attivazione di un servizio streaming per ascoltare la tua musica preferita, ti segnaliamo l’opportunità di ottenere Apple Music gratis per 6 mesi acquistando un nuovo iPhone, un paio di auricolari AirPods, uno speaker HomePod o una serie di prodotti Beats. L’offerta è riscattabile tramite questa pagina del servizio Apple Music, entro 90 giorni da quando ti connetti per la prima volta con il tuo nuovo dispositivo.

Al momento quello della casa di Cupertino è tra i servizi più amati a livello globale. Questo grazie a numerose caratteristiche chiave, per esempio il catalogo da oltre 100 milioni di brani e 30 mila playlist senza pubblicità, l’audio spaziale, l’ascolto offline su qualsiasi tipo di dispositivo, e Apple Music Sing, la funzionalità proprietaria di Apple che permette di seguire il testo della canzone durante l’ascolto.

I dispositivi idonei alla prova gratuita di 6 mesi di Apple Music (e come riscattarla)

Ecco l’elenco completo dei dispositivi idonei a ottenere 6 mesi gratis del servizio Apple Music:

AirPods : AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Pro, AirPods Max

: AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Pro, AirPods Max Beats : Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro

: Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro HomePod : smart speaker HomePod, HomePod mini

: smart speaker HomePod, HomePod mini iPhone: tutti i modelli

Una volta acquistato uno dei prodotti elencati qui sopra, ecco come riscattare l’offerta: se hai acquistato un dispositivo audio o uno smart speaker, per prima cosa connettilo al tuo iPhone, dopodiché apri l’app Apple Music sul telefono e attendi che compaia l’offerta attraverso un banner; ora tutto quello che devi fare è toccarela voce Ottieni 6 mesi gratis.

Puoi riscattare la tua offerta su questa pagina di Apple Music. In alternativa, hai diritto a un mese gratis se ti iscrivi per la prima volta al servizio o sottoscrivi l’abbonamento Apple One.