Ottieni fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon con il conto Crédit Agricole

La banca francese Crédit Agricole, uno degli istituti più solidi finanziaramente in Europa, ha lanciato una nuova iniziativa che consente a chi aprirà un nuovo conto online di guadagnare fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon. Oltre a questo, ci sono diversi altri vantaggi.

Il conto corrente online di Crédit Agricole è infatti a canone zero per i primi 9 mesi e per gli under 35 fino al compimento dei 35 anni (al termine del periodo promozionale si può poi azzerare con l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure con un saldo all’attivo superiore o pari a 5.000 euro). In più associata al conto c’è la carta Crédit Agricole Visa evoluta, utilizzabile da subito collegandola ai wallet digitali, con la possibilità inoltre di bloccarla o metterla in pausa direttamente da app.

Come ottenere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon con l’iniziativa di Crédit Agricole

Prima di tutto, occorre sottolineare che vi sono due fasi. La prima prevede l’apertura del conto Crédit Agricole entro il 5 settembre 2024, inserendo il codice VISA nel campo promozionale, e una spesa complessiva di almeno 1.000 euro con la carta di debito associata entro 60 giorni dall’apertura del conto (e comunque entro e non oltre il 31 ottobre). Questo dà diritto a ottenere i primi 100 euro in Buoni Regalo Amazon.

La seconda fase consiste nell’invitare fino a 6 amici ad aprire il conto online della banca francese. Per ogni amico presentato, che completa l’attivazione del nuovo conto corrente entro il 5 settembre, si riceve un buono da 25 euro, per un totale di 150 euro. Questi, sommati ai precedenti 100 euro, portano l’importo totale dei buoni a 250 euro.

Per aprire il conto corrente online della banca francese Crédit Agricole è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale.