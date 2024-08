Ottieni fino a 250€ in buoni Amazon: scopri l'offerta di Crédit Agricole

Crédit Agricole sta sbaragliando il mercato con la promozione per i nuovi clienti: buoni Amazon per un valore totale di fino a 250€. Oltre ad ottenere questi coupon d’acquisto, chi apre il conto corrente online avrà anche una carta di credito immediata.

Per aderire all’offerta, bisogna inserire il codice promozionale “VISA” entro il 5 settembre durante l’apertura del conto e spendere tra 500 e 1.000 euro con la nuova carta di credito. Il bello è che la carta si collega facilmente a servizi come Apple Pay e Google Pay, trasformando il vostro smartphone in un portafoglio digitale.

Buoni Amazon e carta di credito immediata: l’offerta pazzesca di Crédit Agricole

Il conto corrente di Crédit Agricole non ha costi annuali per i primi nove mesi, un bel sollievo per il portafoglio. Basta poi rispettare alcune condizioni, come l’accredito dello stipendio o della pensione, per prolungare quest’offerta.

Potete guadagnare altri coupon invitando amici e conoscenti ad aprire il conto. Ogni nuovo cliente presentato vi frutterà un buono da 25 euro, fino a un massimo di sei buoni. Facciamo un po’ di matematica: stiamo parlando di 150 euro.

Questa promozione è un’opportunità ghiotta per chi è in cerca di un nuovo conto corrente, e mette in luce l’impegno di Crédit Agricole nel campo delle soluzioni bancarie. L’integrazione con i wallet elettronici, inoltre, soddisfa le esigenze di un pubblico sempre più digitale.

La procedura per aprire il conto è semplice e totalmente online. In pochi minuti sul sito ufficiale di Crédit Agricole avrete il vostro nuovo conto, senza nemmeno alzarvi dalla sedia. Potrete anche contare su un servizio clienti dedicato e un’ampia gamma di prodotti e servizi finanziari offerti dalla banca.

Un’occasione così appetitosa merita di essere colta al volo. Innovazione, convenienza e un bel po’ di shopping gratis con i buoni Amazon vi aspettano.