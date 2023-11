Ottieni fino a 400€ di sconto sulla nuova TV di Sky in occasione del Black Friday

Sky Glass Super Promo è la nuova offerta del Black Friday che offre fino a 400€ di sconto sull’acquisto di Sky Glass, il nuovo televisore di Sky. Il maxi sconto è riservato al modello da 65 pollici, acquistabile a 893€ invece di 1.293€. Per usufruire dell’offerta occorre attivare il pacchetto Intrattenimento Plus (Sky TV e Netflix insieme) e pagare in un’unica soluzione invece che a rate. La promozione del Black Friday di Sky è disponibile su questa pagina.

Come ricevere uno sconto di 400 euro sul nuovo Sky Glass

La prima cosa da fare è collegarsi alla pagina dedicata alla Sky Glass Super Promo, la nuova promozione lanciata da Sky in occasione del Black Friday per l’acquisto dei suoi televisori. Il passo successivo consiste nella scelta del modello da 65 pollici, l’unico per cui è possibile ricevere uno sconto di 400 euro.

Fatto questo, occorre pigiare sul pulsante Acquista ora. Nella nuova pagina che si apre confermare la selezione del modello, il colore del televisore e l’opzione di pagamento in un’unica soluzione. Poi occorre premere sul pulsante Continua in fondo alla pagina per proseguire.

Nella pagina seguente compare il riepilogo dell’offerta e la possibilità di aggiungere ulteriori pacchetti Sky, tra cui Sport, Cinema e Calcio. La promozione attiva di default con l’acquisto del televisore Sky Glass da 65 pollici è Intrattenimento Plus a 14,90€ al mese per i primi 18 mesi invece di 30€.

Sky Glass da 65 pollici in sconto di 400 euro è disponibile su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.