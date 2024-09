Ottieni il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi con SelfyConto

Se si è alla ricerca di un conto online attraverso cui guadagnare una discreta percentuale sulle somme vincolate, segnaliamo la promozione in corso di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum. Grazie alla nuova offerta, l’apertura del conto e l’accredito dello stipendio consente di ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi, con la possibilità di svincolarle in qualsiasi momento senza che questo comporti la perdita degli interessi maturati.

La promozione di SelfyConto è disponibile su questa pagina del sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto offre il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi

Per guadagnare il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi è sufficiente aprire il conto SelfyConto e accreditare il proprio stipendio. L’apertura del conto richiede soltanto un documento d’identità e codice fiscale, oltre che il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. Durante il processo di apertura ci si potrà identificare tramite SPID (metodo consigliato), bonifico bancario o webcam.

Tra i vantaggi più significativi di SelfyConto si annovera il canone a zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno, più i prelievi gratuiti in tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea. Si segnalano anche la carta di debito a canone zero per il primo anno e le principali operazioni bancarie gratuite, tra cui gli addebiti delle utenze, il pagamento di F23 e F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

L’apertura del conto online di Banca Mediolanum consente inoltre di ricevere una carta di credito gratuita per il primo anno (poi canone annuo di 20 euro), potendo selezionare il proprio circuito di pagamento internazionale preferito tra Visa e Mastercard.

Puoi completare l’apertura di SelfyConto in appena cinque minuti tramite questa pagina di Banca Mediolanum.