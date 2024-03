Ottieni un prestito personale online fino a 30mila euro direttamente da casa

Fino a qualche anno fa la richiesta di un prestito personale comportava un dispendio di energie e tempo non indifferente. Dai documenti da presentare alle sedi da raggiungere, ogni volta sempre diverse. Ora molte cose sono cambiate, con Internet e i nuovi servizi finanziari che consentono di trovare una soluzione più semplice per richiedere il proprio prestito.

Una delle più interessanti è quella proposta da Agos, che consente di ottenere un prestito personale online fino a 30mila euro con una procedura interamente online dal proprio sito ufficiale senza la necessità di chiamare o spostarsi da casa. Ecco come funziona.

Come ottenere un prestito personale online da 500 euro a 30.000 euro con Agos

La prima cosa da fare è collegarsi alla pagina dedicata di Agos, inserire l’importo che si desidera richiedere e scegliere la durata del prestito. Per impostazioni predefinite, l’importo è fissato a 10.000 euro e la durata del prestito a 10 mesi: volendo, però, è possibile scegliere un importo compreso tra 500 euro e 30.000 euro, nonché una durata compresa tra 12 e 120 mesi.

Il passaggio seguente permette di scegliere se assicurare il proprio prestito o meno: scegli Richiedi nel riquadro Rata senza assicurazione se non vuoi assicurare il finanziamento, in alternativa premi sul pulsante Richiedi nel riquadro Rata con assicurazione per tutelare il prestito in caso di imprevisti.

Nella nuova pagina che si apre inserisci nome, cognome, numero di cellulare ed e-mail del richiedente, accetta l’informativa della privacy e fai clic sul pulsante Continua. In seguito compila la sezione Anagrafica e quella dei Dati lavorativi, in modo da ricevere il preventivo del tuo prestito.

La procedura illustrata qui sopra è disponibile tramite questa pagina e consente di ottenere un preventivo gratuito e senza impegno.