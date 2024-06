Ottieni una carta di credito subito con il conto online Crédit Agricole

Conto online a canone zero per i primi nove mesi, fino a 450 euro in Buoni Regalo Amazon e un consulente dedicato in filiale e da remoto, a cui si aggiunge una carta di debito gratuita per i primi due anni e la possibilità di richiedere da subito la carta di credito Nexi Classic: questi i principali punti di forza del conto online Crédit Agricole, protagonista in queste ultime ore di una nuova promozione.

Richiedi subito una carta di credito con il conto online Crédit Agricole (+ 450 euro in Buoni Amazon)

Il conto online Crédit Agricole offre la possibilità di richiedere da subito la carta di credito Nexi Classic, da usare per per effettuare acquisti in Italia e all’estero e pagamente il mese successivo (si può usare anche per pagare a rate). Tra le funzionalità più importanti si annoverano Alert SMS e Protezione 3D Secure, al fine di tutelare al meglio i propri acquisti online.

Associata al conto Crédit Agricole anche la nuova carta di debito evoluta a canone zero per i primi due anni, grazie alla quale è possibile prelevare in Italia e all’estero, oltre che acquistare in modalità contactless. Riguardo alla sicurezza, si può mettere in pausa la carta e bloccarla con un clic in caso di furto.

A tutto questo, grazie alla nuova promozione in corso, è possibile ottenere fino a 450 euro in Buoni Regalo Amazon aprendo il conto entro il 30 giugno e inserendo in fase di iscrizione il codice promozionale VISA. I primi 150 euro sono offerti in omaggio per chi completerà la richiesta di apertura entro il 30 giugno 2024 e risulterà titolare del conto alla data del 31 agosto (buono regalo Amazon da 50 euro), oltre a effettuare una spesa di almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto (buono regalo Amazon da 100 euro). I restanti 300 euro sono concessi per ogni invito con il proprio codice promo: si ottiene un buono da 50 euro per ogni amico che apre il conto, fino a un massimo di 6 amici.

Puoi aprire il conto online Crédit Agricole e richiedere subito la carta di credito tramite questa pagina del sito Crédit Agricole o cliccando il bottone posizionato qui sotto.