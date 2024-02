Ottieni una prova gratuita di Semrush e fai crescere il tuo business

Il mondo digitale di oggi impone diverse cose, tra cui l’importanza di attirare l’attenzione di più pubblico target possibile. Non è sicuramente facile, ma neanche impossibile.

Semrush, piattaforma all’avanguardia nell’ambito SEO, offre più di 50 strumenti dedicati, content marketing, ricerca di competitors, PPC e social media. Ecco perché dovresti prenderla in considerazione per far crescere il tuo business online.

Semrush: da semplice strumento di parole chiave a suite completa

Semrush in origine si occupava soltanto di ricerca di parole chiave. Adesso, dopo una notevole evoluzione, è diventata una suite completa con tutto ciò necessita per “sfondare” nel mondo digitale.

Partendo dalla ricerca organica fino ad arrivare all’analisi dei backlink, la gestione dei social media e della pubblicità PPC può contare su diversi strumenti potenti per ottimizzare la presenza online di un sito Web.

Le sue funzionalità principali sono:

Analisi strategica dei concorrenti: esamina a fondo le strategie dei tuoi competitors e adatta la tua per superarli.

esamina a fondo le strategie dei tuoi competitors e adatta la tua per superarli. Ricerca per parole chiave: trova nuove parole chiave per attirare traffico organico, fondamentale per pianificare una strategia SEO di successo.

trova nuove parole chiave per attirare traffico organico, fondamentale per pianificare una strategia SEO di successo. Creazione di contenuti posizionabili: sono presenti strumenti per la creazione dei contenuti destinati ad apparire nei primi risultati di ricerca su Google, in modo da attirare un pubblico più ampio.

sono presenti strumenti per la creazione dei contenuti destinati ad apparire nei primi risultati di ricerca su Google, in modo da attirare un pubblico più ampio. Ottimizzazione listing locale: la visibilità locale viene migliorata ottimizzando le informazioni del tuo elenco e distribuendole alle directory più autorevoli con facilità.

Molte aziende hanno scelto Semrush per la sua precisione e per l’interfaccia intuitiva. Puoi iniziare subito con la prova gratuita di 7 giorni per testare tutte le funzionalità offerte cliccando sul bottone qui sotto:

Sicuramente, alla fine della prova, ti renderai conto della potenza di questa piattaforma e, di conseguenza, non potrai fare a meno di sottoscrivere l’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.