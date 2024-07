Ottieni uno sconto di 15 euro su Aruba Fibra

Se sei alla ricerca di una nuova offerta per navigare in Internet da casa, ti segnaliamo la promozione in corso su Aruba Fibra: 24,90 euro al mese per 12 mesi, con la possibilità di ricevere uno sconto di 15 euro invitando un amico ad attivare l’offerta (la riduzione è valida per entrambi). In più, grazie all’iniziativa Open Fiber Voucher 2024, si ha l’opportunità di ricevere un voucher da 100 euro spendibile su Amazon, MediaWorld o Q8.

Aruba Fibra non presenta costi di attivazione. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la funzionalità Stop&Go, che consente di mettere in pausa l’offerta, e un’assistenza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche in chat.

Come ottenere uno sconto di 15 euro su Aruba Fibra

Per ricevere uno sconto di 15 euro sul canone di Aruba Fibra è necessario attivare l’offerta di Aruba e invitare un amico a fare altrettanto. Lo sconto è valido per entrambi. In più, per ogni nuova attivazione, si ricevono ulteriori 15 euro di sconto sul prezzo attuale della promozione.

Come accennato nell’introduzione, una delle caratteristiche chiave è l’opzione Stop&Go. Si tratta di una funzionalità che permette di mettere in pausa la connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno. In questo modo, quando ci si assenta per tre o più settimane, si può risparmiare sul prezzo del canone, a differenza dei servizi concorrenti che richiedono il costo mensile dell’offerta indipendentemente dall’utilizzo o meno della fibra.

La promo include inoltre la vera fibra FTTH (con velocità in download fino a 10 Gbps), l’utilizzo dell’indirizzo IPv6 statico, l’assistenza 24 ore su 24 (anche via chat) e sconti fino all’80% sui prodotti Aruba.

Per attivare l’offerta verifica prima la copertura sulla pagina dedicata e completa il pagamento con addebito diretto su conto corrente, carta di credito o PayPal.