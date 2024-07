Pc lento? Ottimizza le prestazioni con questo tool

CCleaner è un software di ottimizzazione per PC sviluppato da Piriform. Da tempo riconosciuto come uno degli strumenti più affidabili nel suo settore, CCleaner promette di migliorare la velocità, la sicurezza e la privacy dei computer attraverso una serie di funzionalità avanzate.

Ottimizzazione delle prestazioni

Una delle funzionalità di CCleaner Professional è il Performance Optimizer. Questo strumento brevettato blocca le attività in background non necessarie, migliorando significativamente le prestazioni del PC. Questo offre un aumento della velocità fino al 34% e un prolungamento della durata della batteria del 30%, rendendo i dispositivi più efficienti sia per il lavoro quotidiano che per il gaming.

Aggiornamento dei Driver

Il Driver Updater di CCleaner è progettato per mantenere aggiornati i driver del software, migliorando la qualità audio e grafica e la connettività Internet. Un driver obsoleto può causare vari problemi, tra cui malfunzionamenti del software e crash di sistema. Grazie a questa funzione, gli utenti possono prevenire tali inconvenienti e assicurarsi che il loro sistema funzioni sempre al meglio.

Controllo della salute del PC

Il PC Health Check è un’altra funzione chiave di CCleaner. Questo strumento analizza il PC e fornisce soluzioni rapide per ottimizzare e aggiornare automaticamente il sistema. Il risultato è un computer che si avvia più velocemente, funziona meglio e offre maggiore sicurezza.

Sicurezza e privacy

Con la crescente preoccupazione per la privacy online, CCleaner offre strumenti per la protezione dei dati personali. Il software cancella la cronologia delle ricerche e i cookie salvati nel browser, garantendo un’esplorazione anonima e riservata. Questo è particolarmente utile per chi desidera evitare che gli inserzionisti traccino le loro attività online.

Riduzione degli errori e degli arresti anomali

Nel tempo, errori e impostazioni non funzionanti possono accumularsi nel registro di sistema, causando frequenti arresti anomali. CCleaner utilizza un pulitore del registro brevettato per risolvere questi problemi, contribuendo a rendere il PC più stabile. Inoltre, il Driver Updater mantiene aggiornati i driver, prevenendo ulteriori problemi.

Avvio Rapido

Molti programmi si avviano automaticamente all’accensione del computer, rallentandone i tempi di avvio. CCleaner permette di disattivare i programmi non necessari, migliorando i tempi di avvio e permettendo di utilizzare il PC più rapidamente. Per conoscere l’offerta completa di CCleaner clicca qui.