Friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer Pro: piatti sani, leggeri, poveri di grassi e super gustosi!

Questa friggitrice ad aria è dotata di un vetro trasparente a tre strati con isolamento termico per il controllo visivo dello stato di cottura in tempo reale. Non è necessario estrarre il cestello della friggitrice ad aria per controllare le pietanze e un pasto delizioso viene cucinato proprio davanti ai tuoi occhi.

Volume ottimale da 4 litri con capienza sufficiente per cucinare ogni giorno piatti anche per 5 persone e griglia per un uso più efficiente dello spazio di cottura; cucina per più persone senza occupare spazio extra. Accedi all’app Xiaomi Home per oltre 100 ricette intelligenti anche un principiante può cucinare senza problemi; gusta vari pasti durante tutta la settimana con ricette nutrienti e salutari.

La circolazione dell’aria riscaldata a 360° e la potenza di riscaldamento a 1.600 W consentono un rapido aumento della temperatura e una distribuzione più bilanciata del calore all’interno della friggitrice. Cottura efficiente che espelle il grasso all’interno del cibo, mantiene il succo e i nutrienti, senza bisogno di aggiungere olio.

La temperatura può essere regolata con estrema precisione tra 40 °C e 200 °C. La friggitrice ad aria può anche fermentare, scongelare e cuocere frutta, verdura e carne. Questa integra le funzioni di vari elettrodomestici da cucina, come forno, essiccatore per frutta, macchina per lo yogurt, ecc.

Temperatura e tempo di cottura possono essere regolati facilmente ruotando una manopola e premendo un pulsante, inoltre la friggitrice ti ricorda anche quando è il momento di girare il cibo. Con 11 modalità preimpostate, cucina intelligente con un solo clic e il supporto per la visualizzazione delle informazioni personalizzate dell’app che ti aiuterà a registrare i piatti che adori mangiare.

