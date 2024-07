Ottimo tool per risolvere i problemi di memoria in offerta al -80%

Se anche tu sogni notti tranquille senza svegliarti di soprassalto per paura di aver perso l’ennesimo file importante, abbiamo buone notizie: esiste un ottimo tool che fa proprio al caso tuo. Grazie a Internxt, il caos dei tuoi dati può finalmente trovare una sistemazione serena e ordinata. Questo servizio di cloud storage offre un pagamento una tantum che ti libererà dall’angoscia dei pagamenti mensili o annuali.

Dirai così addio ai dischi rigidi esterni che stanno prendendo polvere sulla scrivania. Con Internxt, i tuoi dati saranno al sicuro su server remoti accessibili via internet, sempre pronti quando ne hai bisogno, ma senza ingombrare.

La parte interessante è che Internxt adesso offre sconti fino all’80%. Ogni piano viene fornito completo di tutte le funzionalità di sicurezza e privacy di cui hai bisogno, così potrai navigare tranquillo sapendo che i tuoi dati sono in buone mani.

Internxt: un ottimo tool per archiviare in serenità

Se hai almeno 2TB di foto di ogni genere da salvare o video delle tue vacanze, questo strumento è perfetto per te. Il piano, normalmente a 299€, è adesso disponibile a soli 60€. Se la tua collezione di dati è ancora più impressionante, niente paura: puoi avere fino a 10TB di spazio a 580€, invece dei normali 2.900€. Pagamento una tantum, è ovvio.

Pensare a questi prezzi può far venire un po’ di vertigini, ma ricordiamoci che si tratta di un singolo investimento. Non ci sarà l’incubo della carta di credito ogni mese a ricordarti che hai un abbonamento in corso. E poi, diciamolo, con lo sconto attuale dell’80% risparmierai a lungo termine, recuperando l’investimento molto più rapidamente rispetto ai servizi con pagamenti ricorrenti.

Insomma, Internxt è un’ottima scelta se vuoi prenderti una pausa dalla schiavitù degli abbonamenti. Grazie a questo ottimo tool, i tuoi dati saranno al sicuro e ben organizzati, così tu potrai dedicarti a questioni più importanti, come decidere quale serie TV iniziare prossimamente.