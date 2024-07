Pacchetti antivirus Norton con extra: massima protezione al miglior prezzo

Due sono le cose a cui prestare grande attenzione quando navighi online: la tua privacy e la sicurezza dei dispositivi che usi. Per la privacy, ti occorre una VPN di qualità, per la sicurezza un antivirus potente. Non devi abbonarti a due prodotti diversi, ma sceglierne uno che comprenda entrambe le funzionalità. I pacchetti antivirus di Norton sono quelli che fanno al caso, perché offrono massima protezione al miglior prezzo. Attualmente, infatti, sono scontati fino al 66%.

Non solo antivirus e VPN, però, ma un intero arsenale di strumenti di sicurezza incredibili. Continua a leggere per scoprire di più su questi formidabili bundle!

Pacchetti antivirus Norton 360: massima protezione al miglior prezzo, con extra imperdibili

Norton 360 propone innanzitutto un antivirus potentissimo, che ti protegge da virus, malware e ransomware, lasciandoti navigare e scaricare file senza preoccupazioni.

La VPN inclusa nel pacchetto è illimitata. Contrariamente a molte altre uguali, qui non ci sono limiti di traffico o durata. Potrai dunque cambiare IP e guardare tutti i tuoi contenuti preferiti in streaming, senza barriere.

Hai tre opzioni per i pacchetti Norton 360: Standard, Deluxe e Advanced. Con gli sconti fino al 66%, il risparmio è assicurato nel primo anno. Ma cosa li differenzia? Semplice: prezzo, numero di dispositivi e spazio di backup in cloud. Ecco i dettagli;

Standard : adatto a chi vuole proteggere un solo dispositivo. Include 10 GB di backup nel cloud e costa 29,99 euro per il primo anno (sconto del 60%).

: adatto a chi vuole proteggere un solo dispositivo. Include e costa (sconto del 60%). Deluxe e Advanced: questi pacchetti sono più completi. Entrambi includono la protezione minori e il Dark Web Monitoring, per stare sempre un passo avanti a eventuali minacce. Deluxe permette di proteggere fino a 5 dispositivi e offre 50 GB di spazio cloud. Costa 34,99 euro (60% di sconto). Advanced, invece, protegge fino a 10 dispositivi e offre 200 GB di spazio cloud. Il primo anno ti costa 44,99 euro (sconto del 66%).

C’è anche la clausola “100% Promessa Protezione Virus” e la garanzia di rimborso di 30 giorni su tutti i pacchetti. Insomma, Norton 360 offre massima protezione al miglior prezzo. Non lasciarti scappare l’occasione!