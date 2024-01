Paga con Klarna il lifetime plan di IceDrive

Sei a caccia di uno spazio di archiviazione sicuro e conveniente? Fermati! Ti parliamo, infatti, della convenienza di IceDrive, il cloud che mette a disposizione diversi pacchetti scontati (il più appetibile è il piano quinquennale a 999 Euro). Per ottenere maggiori vantaggi economici puoi pagare in tre comode rate senza interessi con Klarna.

Klarna conviene per tante ragioni. Il suo funzionamento è estremamente semplice. Compra un piano IceDrive, suddividi il costo del tuo acquisto in 3 rate senza interessi. La spesa ti verrà addebitata sulla carta ogni 30 giorni.

Perché pagare IceDrive con Klarna conviene

Pagare IceDrive con Klarna significa avere un doppio vantaggio. IceDrive è il cloud che offre tantissimo spazio per conservare nella massima sicurezza dati, foto, video, documenti (insomma, il più grande alleato per un professionista, dal fotografo al commercialista, al social media manager etc.); Klarna è la soluzione di pagamenti che in questo momento è tra le più convenienti sul mercato perché:

Paghi in comode rate: ti permette di dividere il costo dei tuoi acquisti in 3 rate, senza interessi. Così puoi comprare quello che vuoi, anche se non hai i soldi subito.

ti permette di dividere il costo dei tuoi acquisti in 3 rate, senza interessi. Così puoi comprare quello che vuoi, anche se non hai i soldi subito. Acquista senza pensieri: ti offre una garanzia di rimborso di 14 giorni. Se non sei soddisfatto di un prodotto o servizio, puoi restituirlo e ottenere i soldi indietro.

ti offre una garanzia di rimborso di 14 giorni. Se non sei soddisfatto di un prodotto o servizio, puoi restituirlo e ottenere i soldi indietro. Tieni d’occhio le tue finanze: ha un’app che ti permette di vedere quanto hai speso, quando devi pagare e quanto ti resta di credito. Così puoi gestire le tue finanze in modo più facile.

Con IceDrive puoi avere tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno. Pagare il servizio con Klarna conviene perché ti permette di avere accesso a un servizio di cloud storage di alta qualità, sicurezza e velocità senza dover spendere una tanto denaro in una unica soluzione.

