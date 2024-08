Passa a Vodafone entro il 30 agosto 2024: il costo di attivazione è gratis

Se il tuo sogno nel cassetto è navigare online sfruttando la connessione più veloce e affidabile, sei proprio nel posto giusto. Vodafone ha lanciato il piano Internet Unlimited, con un dettaglio che ti lascerà senza parole: fino al 30 agosto 2024, puoi sottoscrivere l’abbonamento senza pagare il costo di attivazione. L’offerta è valida però soltanto per le attivazioni online. Per soli 25,90€ al mese, invece dei soliti 27,90€, puoi avere la fibra Vodafone direttamente a casa tua.

Vodafone offre l’attivazione gratis entro il 30 agosto 2024

L’offerta Internet Unlimited di Vodafone è una promozione imperdibile. Con questa offerta, puoi verificare la copertura online, attivare l’offerta super scontata e avere le chiamate illimitate incluse. Conveniente fino all’inverosimile!

Tra i vantaggi inclusi nella promozione, sicuramente c’è il fatto di avere la connessione con velocità fino a 2,5 Gigabit/s in base alla copertura. Un dettaglio questo da non sottovalutare. E poi, diciamocelo chiaramente, le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile sono un altro punto a favore.

L’intero pacchetto è strutturato in modo da rendere la tua vita connessa il più semplice possibile. Basta un clic per attivare tutto online: niente stress, niente attese interminabili. Alzi la mano chi non ha mai desiderato una simile semplicità!

Con Vodafone Internet Unlimited, hai veramente tutto: connessione alla massima velocità, una station potente e anche la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento. Questo perché Vodafone sa bene che a nessuno piace rimanere incastrato in contratti senza via d’uscita.

Non dimenticare che il costo di attivazione è gratuito soltanto fino al 30 agosto 2024. Quindi, se non vuoi perdere l’occasione di avere una connessione senza limiti e con tutte queste vantaggiose caratteristiche, non indugiare oltre il lecito.