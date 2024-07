Passa alla fibra di Iliad, adesso più veloce con il router WiFi 7

Abbiamo tutti sperimentato l’incubo della connessione internet lenta. È un’esperienza che può rovinare la maratona di serie TV, bloccare la nostra performance nel gaming o trasformare una sessione di smart working in un disastro. Ma c’è una buona notizia per tutti: finalmente è arrivato il momento di dire addio a questi problemi con il nuovissimo router WiFi 7 di Iliad.

Viviamo in un mondo sempre più connesso. C’è chi guarda l’ultima stagione del proprio show preferito, chi sconfigge avversari in giochi online o chi ama guardare video su YouTube. A fare la differenza è la qualità della connessione. E poi c’è il lavoro da remoto. Chiunque abbia provato a partecipare a una riunione importante con una connessione lentissima sa di cosa parliamo. Ma, come dicevamo, ci ha pensato Iliad a risolvere questo problema.

Fibra e router WiFi 7 a prezzo ridicolo

La nuova offerta di fibra ottica di Iliad è straordinaria: connessione che può arrivare fino a 5 Gbit/s nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON. Se vi sembra troppo bello per essere vero, pensate che anche nelle aree meno fortunate si può arrivare a 1 Gbit/s. Il tutto per un prezzo davvero straordinario: solo 19,99 euro al mese, se siete già clienti Iliad mobile con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese.

L’iliadbox è al centro di tutto questo. Il dispositivo assicura un segnale forte e continuo, evitando le fastidiose perdite di connessione. Non importa quanti muri debbano attraversare i vostri dati, arriveranno sempre a destinazione senza intoppi. In questo modo potete navigare, vedere film in alta definizione, lavorare e giocare senza interruzioni, tutto per meno di 20 euro al mese. Senza sorprese in bolletta, senza frustrazioni. Un vero affare!

Quindi, se siete stanchi di buffering infiniti e connessioni che vanno e vengono, il momento di agire è ora. Passare a Iliad significa entrare in una nuova era della connettività, grazie al router WiFi 7, non solo all’inizio ma anche per il lungo termine.