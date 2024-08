Password Manager: bastano 1,39 €/mese per mettere al sicuro i propri dati

Utilizzare un password multi-piattaforma è oggi fondamentale, permettendo sia di mettere al sicuro i propri dati che di avere sempre a disposizione le credenziali di accesso agli account e i dati delle carte di pagamento, in modo da poter sfruttare appieno (senza rischi) tutti i servizi web, su tutti i propri dispositivi (computer, smartphone etc.).

La soluzione giusta su cui puntare, in questo momento, è NordPass Premium, ora protagonista di un’offerta flash da cogliere al volo. Il piano biennale per l’utilizzo del password manager è ora scontato del 53% e include 3 mesi gratis. Di conseguenza, il servizio è utilizzabile per 27 mesi con un costo ridotto ad appena 1,39 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito di NordPass tramite il box qui di sotto.

Password manager: ecco perché scegliere NordPass

NordPass Premium è la soluzione giusta per utilizzare un password manager multi-piattaforma avanzato ed è in grado di offrire più sicurezza e più funzionalità rispetto al gestore di password integrato nei browser. Il servizio consente di salvare un numero illimitato di password e passkey, con la possibilità di sfruttare il salvataggio e la compilazione in automatico e di generare password complesse, in caso di necessità.

Con NordPass è possibile sfruttare la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi, aggiungere sistemi di autenticazione a più fattori e proteggere l’account (e quindi tutti i dati inclusi) con il riconoscimento biometrico. Il servizio è in grado anche di identificare password deboli, datate e riutilizzate, consigliando all’utente di cambiarle.

Chi sceglie di usare NordPass, inoltre, può facilmente importare i dati da un altro gestore di password. Con l’offerta in corso, è possibile attivare il password manager con un costo ridotto a 1,39 euro al mese, per un abbonamento di ben 27 mesi.