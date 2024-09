Password manager: come ti aiuta nella tua vita online?

Le password sono la prima linea di difesa contro le minacce informatiche che potresti incontrare nella tua vita online, ma gestirle può essere complicato e stressante. È qui che entrano in gioco i password manager come NordPass, uno strumento che non solo semplifica la gestione delle password, ma offre anche numerosi vantaggi per migliorare la sicurezza e la comodità della tua vita online, oltre che garantirti un certo risparmio: grazie alla promozione in corso, infatti, i nuovi utenti possono attivare un abbonamento NordPass con uno sconto pari al 53%.

Tutti i motivi per scegliere un password manager

Ma cosa offre un password manager come NordPass e perché è così importante utilizzarne uno? Innanzitutto, uno dei vantaggi principali è la possibilità di salvare un numero illimitato di password. Grazie alla funzione di autosave e autofill, inoltre, non dovrai mai inserire manualmente le credenziali negli appositi campi, perché ci penserà direttamente il sistema a farlo al posto tuo.

La generazione di password complesse è un’altra funzione chiave comune a molti password manager come NordPass: creare password sicure e uniche per ogni account è fondamentale per proteggerti da eventuali attacchi informatici. Inoltre, NordPass fa un passo in più aiutandoti a identificare password deboli, vecchie o riutilizzate, invitandoti a modificarle per migliorare la tua sicurezza.

Un altro punto di forza esclusivo di NordPass è la possibilità di scansionare il web alla ricerca di fughe di dati che potrebbero compromettere le tue informazioni personali. Se una delle tue password viene trovata in una fuga di dati, NordPass ti avviserà immediatamente, permettendoti di intervenire tempestivamente.

Attraverso la sincronizzazione automatica tra dispositivi, potrai accedere alle tue password in qualsiasi momento, indipendentemente dal dispositivo che stai utilizzando. Infine, una funzionalità particolarmente utile è la possibilità di condividere elementi con persone di cui ti fidi. Puoi conservare nella tua “cassaforte digitale”, in modo sicuro, anche dati delle carte di credito e appunti personali, oltre alle sole password e credenziali.

Nessun rischio con le misure di sicurezza extra

Ma avere tutte le proprie password in un unico posto potrebbe essere pericoloso? No, se ci sono le misure di sicurezza adeguate: NordPass offre un livello aggiuntivo, con autenticazione a più fattori e la possibilità di proteggere l’account con i dati biometrici.

Grazie all’offerta attualmente in corso, puoi ottenere NordPass Premium con uno sconto del 53% e tre mesi extra a soli 1,39 euro al mese per i primi due anni. Questo prezzo include tutte le funzionalità avanzate descritte sopra, permettendoti di dimenticare definitivamente il fastidio di doverti ricordare una password ogni volta che esegui un login. Se non sei soddisfatto, puoi sempre usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.