Pazza offerta di Mondly per imparare le lingue: sconto del 95%

Per imparare una nuova lingua, serve un po’ di determinazione e tanta motivazione. Ma sai cos’altro potrebbe rendere le cose molto più facili e divertenti? La pazza offerta di Mondly. La popolare piattaforma di apprendimento delle lingue, appartenente al gruppo Pearson, propone un’intera biblioteca di corsi di ben 41 lingue diverse. Non solo inglese, francese e spagnolo, ma anche opzioni più esotiche come il giapponese e il cinese.

Pazza offerta: scopri l’esclusiva promozione di Mondly

Mondly combina le più recenti tecnologie con un tocco di scienza. Parliamo di scienza neurale unita a metodi d’avanguardia. Il risultato? Imparare le lingue diventa un viaggio stimolante e coinvolgente. Mondly si concentra sulle frasi intere e sulle conversazioni, piuttosto che sulle parole singole, con l’aggiunta di interazioni con chatbot intelligenti e riconoscimento vocale di alta precisione. Ci sono anche corsi in realtà aumentata e un sistema di ripetizione unico nel suo genere.

L’offerta di Mondly è davvero impressionante. Stiamo parlando di un accesso a vita a tutti i corsi, con un incredibile sconto del 95%, per un totale di soli 99,99 euro anziché i soliti 1.999,99 euro. Se invece preferisci un’opzione meno impegnativa, puoi optare per l’abbonamento mensile a una lingua a 9,99 euro, oppure uno annuale a 47,99 euro.

Insomma, non è un caso se Mondly ha conquistato oltre 125 milioni di utenti su Google Play e App Store. Riconoscimenti come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple non arrivano per caso. Se anche tu vuoi unirti a questa straordinaria community di poliglotti in divenire, ora è il momento di agire.

Ricorda che una pazza offerta come questa non capita tutti i giorni. Non lasciarti scappare l’occasione di imparare le lingue con Mondly!