Il Dell OptiPlex 7010 oggi dovrebbe essere preso in considerazione da tutti quegli utenti che cercano un PC desktop affidabile e in grado di garantire prestazioni solide, anche in caso di operazioni un po’ più intense. Il computer è dotato del processore Intel Core i5, di 16GB di RAM e di 256GB di archiviazione SSD.

Si tratta di un ricondizionato in condizioni eccellenti e – inserendo il codice sconto NOVEDAYS al momento del pagamento – costa solo 110,41 euro, spedizione compresa.

L’articolo è venduto da alberto_giordano, venditore professionale con 99,7% di feedback positivi. Il venditore offre inoltre 30 giorni di reso gratuito e 12 mesi di garanzia.

Il computer in questione vanta un case abbastanza ampio. Siamo lontani dalle dimensioni dei mini PC, per intenderci. Questo però significa che c’è più spazio per la connettività: ci sono infatti tutte le porte di cui potresti aver bisogno ogni giorno. Tra le tante, ci sono infatti quattro USB-A 3.0, sei USB-A 2.0, una VGA, due DisplayPort e una porta da 3,5mm per cuffie/altoparlanti.

Per quanto riguarda le performance, queste sono assegnate al processore Intel Core i5 di terza generazione a 3.20 GHz, ai 16GB di RAM e all’archiviazione SSD da 256GB. Il sistema operativo è Windows 10 Pro e attivato con licenza, subito pronto all’uso. Installato è anche il pacchetto Microsoft Office 2021 Professional Plus, già attivato.

Il computer non supporta il Wi-Fi ma il venditore include nella confezione anche una penna USB Wi-Fi, quindi all’occorrenza si può usare anche questa soluzione rispetto a quella cablata (tramite porta Ethernet).

Infine, per quelli che vogliono maggiori dettagli sull’hardware, c’è da sapere che la scheda madre è una DELL 0WR7PY, che l’alimentatore è da 240W e che la scheda video integrata è una Intel HD Graphics 2500.

