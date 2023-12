PC portatile da 14" con 16 GB di RAM al 50% su Amazon

Trovarsi di fronte ad un prodotto così performante pur non appartenendo ad un brand in voga, è davvero raro. Come sempre a proporre queste nuove leve ci pensa il sito e-commerce più famoso di sempre, ovvero Amazon che oggi mette a disposizione degli utenti un computer portatile di altissimo livello.

Il dispositivo, lanciato dall’azienda AWOW, è provvisto delle migliori caratteristiche tecniche ma soprattutto di un ottimo design. Ampiamente trasportabile vista la sua leggerezza, il computer oggi in offerta garantisce prestazioni di gran livello.

Essendo presente un coupon del 50% nella pagina di acquisto, gli utenti potranno risparmiare la metà, pagando il prodotto 449,99 €. Ci sarà almeno un anno di garanzia e la spedizione sarà rapida, siccome il portatile arriverà a casa vostra entro questo venerdì.

Il portatile che costa meno ma che offre ottime specifiche tecniche

Gli utenti che vogliono acquistare questo prodotto potranno contare su uno schermo da 14″ con risoluzione in full HD. Il comparto hardware sarà comandato da un processore Intel Core i5 con potenza fino a 4,1 GHz e da 16 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda la memoria interna, ecco un SSD da 512 GB mentre il sistema operativo sarà Windows 10 Home chiaramente aggiornabile a Windows 11.

Le caratteristiche tecniche sono tutto quello di cui si ha bisogno quando si vuole acquistare un nuovo computer. Traendo le conclusioni, non si tratta certamente di un top di gamma e in giro c’è di meglio, ma avere un processore di questo calibro, una memoria così rapida e capiente e anche un display in full HD, non è roba da tutti i giorni, soprattutto a questo prezzo.

Il portatile in questione costa oggi 449,99 € grazie al coupon del 50%. Sarà a casa vostra entro venerdì, giusto qualche giorno prima di Natale per consentirvi magari di fare un gran regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.