pCloud: i piano annuali costano il 17% in meno

Stai cercando un servizio di cloud storage sicuro e affidabile per archiviare i tuoi file in modo permanente? pCloud è la soluzione ideale per te perché in questo momento propone un’offerta davvero vantaggiosa: i piani annuali offrono un risparmio del 17% rispetto al prezzo mensile! Questo significa che puoi archiviare i tuoi file in modo sicuro e permanente a un prezzo ancora più conveniente.

Con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, pCloud offre soluzioni di archiviazione cloud adatte a tutte le esigenze, sia per privati che per aziende. Ma perché scegliere questo servizio? I motivi sono tantissimi.

Perché scegliere pCloud

Sicurezza garantita: pCloud utilizza tecnologie di crittografia all’avanguardia per proteggere i tuoi file da accessi non autorizzati. I tuoi dati saranno al sicuro sia in fase di trasmissione che in fase di archiviazione.

Affidabilità comprovata: pCloud vanta una rete di server distribuita in tutto il mondo, garantendo la massima disponibilità e accessibilità dei tuoi file.

Funzionalità avanzate: pCloud offre una serie di funzionalità avanzate, come la condivisione sicura dei file, il backup automatico e la sincronizzazione multi-dispositivo.

Piani flessibili: pCloud offre una vasta gamma di piani per soddisfare tutte le esigenze, da piani individuali a piani aziendali con capacità illimitate.

Piano Premium 500GB: 4,99 Euro al mese (risparmio del 17% rispetto al prezzo mensile)

Piano Premium 2TB: 7,99 Euro al mese (risparmio del 17% rispetto al prezzo mensile)

Oltre al risparmio sui piani annuali, pCloud offre anche un’offerta speciale per il Lifetime Plan:

Piano Lifetime 500GB: 175 Euro (pagamento unico)

Piano Lifetime 2TB: 350 Euro (pagamento unico)

350 Euro (pagamento unico) Piano Lifetime 5TB: 600 Euro (pagamento unico)

Con pCloud potrai, inoltre: accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi nel mondo, collaborare con i tuoi colleghi o familiari sui tuoi file in tempo reale, proteggere i tuoi file da malware e ransomware, ripristinare i file cancellati accidentalmente.

Con il Lifetime Plan, potrai archiviare i tuoi file in modo permanente a un prezzo davvero conveniente!