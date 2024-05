pCloud per la Festa della Repubblica regala fino all'54% di SCONTO sui Piani Lifetime

In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, pCloud, provider di riferimento per il settore del cloud storage, lancia una promozione flash davvero molto conveniente dedicata ai suoi piani per il cloud a vita.

Si tratta di soluzioni che consentono l’accesso a uno spazio cloud con un costo d’acquisto iniziale e senza nessun costo ricorrente, a differenza di quanto avviene con gli abbonamenti che obbligano l’utente a pagare ogni mese oppure ogni anno.

I piani da 500 GB, 2 TB e 5 TB sono ora disponibili in sconto fino al 54%. Grazie alla promozione in corso, è possibile acquistare uno spazio cloud a vita a partire da 139 euro.

Per accedere allo sconto basta visitare il sito ufficiale di pCloud.

Il cloud a vita costa meno per la Festa della Repubblica con pCloud

In occasione della Festa della Repubblica è possibile attivare un piano Lifetime, per il cloud storage a vita e senza costi ricorrenti, di pCloud con uno sconto netto sulla spesa. Le opzioni da considerare sono tre:

Premium con 500 GB al costo di 139 euro invece di 299 euro

al costo di invece di 299 euro Premium Plus con 2 TB al costo di 279 euro invece di 599 euro

al costo di invece di 599 euro Pro con 5 TB al costo di 499 euro invece di 1.095 euro

Tutte le offerte proposte non hanno costi ricorrenti di alcun tipo. L’accesso al proprio spazio cloud sarà, quindi, a vita.

Per gli utenti che scelgono la promo di pCloud è possibile sfruttare tutte le funzionalità del servizio come il player audio e video integrato, il protocolo TLS/SSL per la massima sicurezza, il backup da un altro servizio cloud e la sincronizzazione multi-dispositivo dei file.

Per accedere all’offerta flash e acquistare un nuovo spazio cloud a prezzo ridotto basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di pCloud, per poi scegliere il piano desiderato.