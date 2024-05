pCloud: spazio gigante e addio a problemi di memoria

lo spazio di archiviazione è una risorsa preziosa. Foto, video, documenti di lavoro: i file si accumulano inesorabilmente, intasando i nostri dispositivi e creando il caos. Ma c’è una soluzione: pCloud, il servizio di cloud storage che offre uno spazio di archiviazione illimitato per risolvere definitivamente i tuoi problemi di memoria.

Dimenticati per sempre di dover cancellare file per farne spazio a nuovi contenuti. Con pCloud, hai a disposizione uno spazio vastissimo dove conservare tutti i tuoi dati in modo sicuro e accessibile da qualsiasi luogo. Che tu sia a casa, in ufficio o in viaggio, potrai accedere ai tuoi file con un semplice click da qualsiasi dispositivo, PC, smartphone o tablet.

Il costo dei piani

Il nostro consiglio è di sfruttare, a seconda delle tue esigenze, uno dei piani a vita proposti da pCloud. Il piano Premium da 500 gb costa 199 Euro; il piano Premium Plus da 2 tb costa 399 Euro, il piano Ultra da 10 Tb costa 1190 Euro.

pCloud non è solo spazio illimitato, ma anche sicurezza e affidabilità ai massimi livelli. I tuoi dati vengono archiviati in datacenter certificati in Europa, con crittografia end-to-end che garantisce la massima protezione contro accessi non autorizzati. Inoltre, pCloud offre diverse opzioni di backup automatico per assicurarti che i tuoi file siano sempre al sicuro, anche in caso di incidenti o malfunzionamenti del dispositivo.

Oltre allo spazio illimitato e alla sicurezza, pCloud offre una serie di funzionalità avanzate che rendono l’esperienza di archiviazione cloud ancora più completa e versatile. Puoi condividere file e cartelle con altri utenti, impostare autorizzazioni di accesso personalizzate, sincronizzare automaticamente i file tra diversi dispositivi e molto altro ancora.

Che tu sia un utente privato che necessita di spazio extra per foto e video, un professionista che lavora con grandi quantità di dati o un’azienda che cerca una soluzione di storage sicura e affidabile, pCloud è la soluzione ideale per le tue esigenze. Con piani flessibili e prezzi accessibili, pCloud offre il giusto mix di spazio, sicurezza e funzionalità per soddisfare ogni tipo di bisogno.