Pendrive SanDisk 2-in-1 con USB-C e USB-A: tua a meno di 20€

Ottimo prezzo per SanDisk Ultra Dual Drive Go, la pendrive 2-in-1 da 128GB con connettore USB-C e USB-A e velocità di trasferimento fino a 400 MB/s. Grazie allo sconto del 27% su Amazon la periferica costa solo 18 euro, spedizione compresa. Al momento, nonostante la richiesta sia molto elevata, per la consegna sono richieste meno di ventiquattro ore.

Pendrive SanDisk 2-in-1 con USB-C e USB-A: massima flessibilità

Dotata di un connettore USB Type-C reversibile su un lato e un connettore USB 3.2 Gen 1 standard sull’altro, la SanDisk Ultra Dual Drive Go offre una connettività universale per un’ampia gamma di dispositivi. Puoi utilizzarla per trasferire file tra smartphone, tablet, computer e altri dispositivi con porte USB Type-C o USB tradizionali.

Con una capacità di archiviazione di 128 GB, l’unità flash SanDisk ti permette di archiviare una grande quantità di foto, video, musica, documenti e altri file. È la soluzione ideale per liberare spazio sul tuo smartphone o tablet, o per creare un backup dei tuoi dati più importanti.

La periferica vanta velocità di lettura fino a 400 MB/s, permettendoti di trasferire file di grandi dimensioni in modo rapido e senza lunghe attese. Potrai così spostare foto, video e altri file tra i tuoi dispositivi in pochi secondi.

Da segnalare anche l’app SanDisk Memory Zone, disponibile per Android. Questa ti permette di visualizzare, spostare e copiare i file tra il tuo dispositivo e l’unità flash, nonché di gestire la memoria del tuo dispositivo in modo semplice e intuitivo.