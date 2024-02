La miglior action cam tu possa acquistare oggi è certamente la GoPro HERO9, dotata di display touch LCD e in grado di registrare video in 5K. La fotocamera è quella che in tanti utilizzano praticando sport estremi, ma anche per vlogging e più tranquille esperienze all’aperto. Il prezzo di listino è quello di un prodotto top di gamma (429,99€), ma grazie allo sconto Amazon del 42% oggi concludi l’affare (perché di questo si tratta) a soli 249 euro, spedizione compresa.

Non avrai migliore occasione di questa per fare tua la GoPro HERO9: la action cam top di gamma è quasi a metà prezzo su Amazon

La HERO9 è dotata di un sensore da 23,6 megapixel che consente di registrare video in 5K a 30 fps o in 4K a 60 fps. Offre anche una gamma di opzioni video HDR, tra cui HDR10 e HLG. Per quanto riguarda invece le foto, l’action cam di GoPro può scattare foto da 20 MP, e grazie alla funzione SuperFoto, è in grado di scegliere automaticamente la migliore elaborazione delle immagini.

Una delle caratteristiche più importanti della HERO9 è la stabilizzazione elettronica dell’immagine HyperSmooth 3.0. Questa funzione utilizza un algoritmo avanzato per ridurre le vibrazioni e l’oscillazione, fornendo video fluidi e stabili anche quando si effettuano riprese in movimento.

La fotocamera (anche) per sport estremi è dotata di un doppio schermo, uno anteriore e uno posteriore. Lo schermo anteriore da 1,4 pollici è perfetto per l’autoscatto e per controllare l’inquadratura, mentre lo schermo posteriore da 2,27 pollici offre una visione più completa del soggetto ed è touch.

